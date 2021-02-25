Многие из тех людей, которые худеют, стараются следить за питанием, чтобы оно было не только сбалансированным, но и полезным.

Есть ли место рыбе в рационе худеющего человека – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Да, продукты по разному влияют на обмен веществ и процессы жиросжигания. Поэтому вопрос понятен. Так вот рыба – это как раз тот продукт, который помогает весу снижаться быстрее,

– отметила Кален.

Чем полезна рыба при похудении

Рыба содержит жирную кислоту Омега-3, которая усиливает функцию Л-карнитина. Последний в свою очередь помогает запасам жиров оказаться в митохондриях, где они превращаются в энергию. После этого жиры расщепляются и покидают тело. Таким образом, вес снижается значительно быстрее. Поэтому, по словам Кален, люди, которые едят рыбу, худеют быстрее.

Это, кстати, было подтверждено исследованием еще 13 лет назад. Те, кто употребляли рыбу, похудели на 1 кг больше за тот же промежуток времени, чем те, кто рыбу не ел!

– добавила она.

Рыба – идеальный продукт для тех, кто худеет / Фото Pixabay

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Эксперт пояснила, что Омега-3 есть в составе различных продуктов, однако "именно Омега-3 животного происхождения лучше всего усваивается, а значит эффект от нее будет еще лучше".

Поэтому, чтобы вес снижался быстро и с пользой для здоровья, можно добавить в рацион морскую рыбу, есть ее по голоду и наслаждаться стройностью своего тела!

– резюмировала Елена Кален.