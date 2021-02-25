Багато з тих людей, які худнуть, намагаються стежити за харчуванням, щоб воно було не лише збалансованим, але і корисним.

Чи є місце рибі у раціоні людини, яка худне, – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Так, продукти по-різному впливають на обмін речовин і процеси жироспалювання. Тому питання зрозуміле. Так ось риба – це якраз той продукт, який допомагає вазі знижуватися швидше,

– зазначила Кален.

Чим корисна риба при схудненні

Риба містить жирну кислоту Омега-3, яка посилює функцію Л-карнітину. Останній у свою чергу допомагає запасам жирів опинитися у мітохондріях, де вони перетворюються на енергію. Після цього жири розщеплюються і залишають тіло. Таким чином, вага знижується значно швидше. Тому, за словами Кален, люди, які їдять рибу, худнуть швидше.

Це, до речі, було підтверджено дослідженням ще 13 років тому. Ті, хто вживали рибу, схудли на 1 кг більше за той же проміжок часу, ніж ті, хто рибу не їв!

– додала вона.

Риба – ідеальний продукт для тих, хто худне / Фото Pixabay

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Експертка пояснила, що Омега-3 є у складі різних продуктів, проте "саме Омега-3 тваринного походження найкраще засвоюється, а значить ефект від неї буде ще кращим".

Тому, щоб вага знижувалася швидко і з користю для здоров'я, можна додати у раціон морську рибу, їсти її по голоду і насолоджуватися стрункістю свого тіла!

– резюмувала Олена Кален.