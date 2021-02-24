Что мешает вам похудеть: 5 безобидных привычек, от которых нужно избавиться
Если вы давно пытаетесь снизить вес, но процесс не идет – следует обратить внимание на свои повседневные привычки.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Какие привычки мешают похудению – пояснила эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Некоторые привычки, которые мы считаем безобидными, на самом деле могут принести существенный вред здоровью и помешать снижению веса,
– отметила Кален.
5 привычек, которые мешают похудеть
Есть перед телевизором
Эта привычка приводит не только к перееданию, но и к набору лишнего веса. Это связано с тем, что мозг сосредоточен на видео и не замечает насыщения. Для того чтобы избежать переедания – концентрируйтесь на еде и следите за сигналами организма.
Не высыпаться в будние дни
По словам эксперта, хронический недосып является причиной преждевременного старения и негативно сказывается на здоровье. Не стоит думать, что на выходных вы сможете все догнать и выспаться – необратимые процессы запущены.
Критика
Самокритика понижает самоценку и вынуждает отказаться от своих целей. Избавляйтесь от этого – фокусируйтесь на своих успехах и достижениях, и не сравнивайте себя с другими.
Забудьте о еде перед телевизором / Фото Pixabay
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Негативное мышление
Неприятные воспоминания и мрачные мысли разрушают нервную систему и физическое здоровье. Таким образом, недовольные люди перестают радоваться мелочам
Социальные сети перед сном
По словам Кален, "пролистывание ленты в кровати существенно ухудшает качество сна".
Искусственный свет от смартфона вызывает прилив бодрости и адреналина, человек не может полноценно расслабиться и отдохнуть. Это приводит к бессоннице и хронической усталости. Вместо использования телефона перед сном лучше почитать или провести медитацию,
– резюмировала эксперт.
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