Что можно есть поздно вечером, чтобы не набрать вес: 10 вариантов
В обществе существует стереотип, что для снижения веса нельзя есть после 18 часов. Однако на самом деле ужинать нужно за 2 часа до сна.
Источник:Инстаграм aleksasvarovskyh
Что есть вечером, чтобы не набрать лишние килограммы, рассказала тренер и блогер aleksasvarovskyh.
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Что "легально" есть поздно вечером? Давайте сразу договоримся, что голодной ложиться спать – совсем не вариант, потому что тебе будет трудно заснуть и ты пожертвуешь часами сна; существует вероятность посреди ночи встать и смести пол холодильника,
– подчеркнула тренер.
По ее словам, можно ужинать за 2 часа до сна. Распространенное правило, которое гласит, что есть нужно до 18:00, работает для тех, кто ложится спать в 20:00.
Легкий ужин может быть за 2 часа до сна / Фото Pixabay
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Что можно есть в позднее время
- Филе курицы или индейки
- Морепродукты
- Яйцо
- Рыба
- Зелень
- Грейпфрут
- Овощи
- Клетчатка
- Сыр
- Семечки тыквы
Не надо голодать вечером! Это не поможет похудеть быстрее, а получить срыв в три ночи – легко,
– резюмировала aleksasvarovskyh.
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