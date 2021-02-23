В обществе существует стереотип, что для снижения веса нельзя есть после 18 часов. Однако на самом деле ужинать нужно за 2 часа до сна.

Что есть вечером, чтобы не набрать лишние килограммы, рассказала тренер и блогер aleksasvarovskyh.

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Что "легально" есть поздно вечером? Давайте сразу договоримся, что голодной ложиться спать – совсем не вариант, потому что тебе будет трудно заснуть и ты пожертвуешь часами сна; существует вероятность посреди ночи встать и смести пол холодильника,

– подчеркнула тренер.

По ее словам, можно ужинать за 2 часа до сна. Распространенное правило, которое гласит, что есть нужно до 18:00, работает для тех, кто ложится спать в 20:00.

Легкий ужин может быть за 2 часа до сна / Фото Pixabay

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Что можно есть в позднее время

Филе курицы или индейки

Морепродукты

Яйцо

Рыба

Зелень

Грейпфрут

Овощи

Клетчатка

Сыр

Семечки тыквы

Не надо голодать вечером! Это не поможет похудеть быстрее, а получить срыв в три ночи – легко,

– резюмировала aleksasvarovskyh.