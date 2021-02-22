В чем опасность резкого похудения: названы печальные последствия
Каждый, кто решил избавиться от лишних килограммов, мечтает похудеть как можно проще и как можно скорее.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Однако резкое похудения имеет свои серьезные последствия. Какие именно – рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
Читайте Как легко похудеть на 4 килограмма за месяц: тренер раскрыла простой способ
Вот она! Весна. А это значит, что фраза в гугле "как похудеть быстро" набирает все больший запрос, а в залах прибавляются "подснежнички" – люди, стремительно врывающиеся в спорт в конце февраля и исчезающие с наступлением майских праздников,
– отметила Самойлова.
Она пояснила, что все хотят как можно быстрее избавиться от лишних килограммов, не задумываясь о последствиях.
В чем опасность резкого снижения веса
- Унылый внешний вид: кожа обвисает, волосы выпадают, ногти становятся ломкими.
- Распад мышечной ткани.
- Репродуктивные проблемы.
Жировая ткань – это не только депо энергии, но и эндокринный орган: она вырабатывает часть гормонов эстрогенов. При резком похудении их производство снижается, что может приводить к сбоям менструального цикла,
– уточнила тренер.
- Опущение почек.
- Проблемы с печенью.
- Депрессия.
- Апатия.
- Срывы и откаты.
- Постоянное чувство голода.
Худеть нужно правильно – это поможет избежать неприятных последствий для здоровья / Фото Pixabay
⠀Интересно Бутерброды без вреда для фигуры: 5 быстрых и полезных вариантов
Нормой считается потеря 0,5 – 1,0% от веса тела за неделю. Если ваш вес 70 килограммов, то можно рассчитывать на потерю 350 – 700 грамм в неделю. Более стройные люди теряют меньше – 200 – 300 граммов. Люди с большим лишним весом, ожирением могут терять и 1 – 1,5 килограмма. То есть – 7 – 8 килограммов за 7 дней – это точно не здоровое похудение,
– подчеркнула Евгения Самойлова.
Она уточнила, что иногда вес может стоять, иногда – подскочить или наоборот отлично снижаться. Для того чтобы худеть правильно, нужно набраться терпения и идти к цели.
Поделиться новостью