Каждый, кто решил избавиться от лишних килограммов, мечтает похудеть как можно проще и как можно скорее.

Однако резкое похудения имеет свои серьезные последствия. Какие именно – рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Вот она! Весна. А это значит, что фраза в гугле "как похудеть быстро" набирает все больший запрос, а в залах прибавляются "подснежнички" – люди, стремительно врывающиеся в спорт в конце февраля и исчезающие с наступлением майских праздников,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что все хотят как можно быстрее избавиться от лишних килограммов, не задумываясь о последствиях.

В чем опасность резкого снижения веса

Унылый внешний вид: кожа обвисает, волосы выпадают, ногти становятся ломкими.

Распад мышечной ткани.

Репродуктивные проблемы.

Жировая ткань – это не только депо энергии, но и эндокринный орган: она вырабатывает часть гормонов эстрогенов. При резком похудении их производство снижается, что может приводить к сбоям менструального цикла,

– уточнила тренер.

Опущение почек.

Проблемы с печенью.

Депрессия.

Апатия.

Срывы и откаты.

Постоянное чувство голода.

Худеть нужно правильно – это поможет избежать неприятных последствий для здоровья / Фото Pixabay

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Нормой считается потеря 0,5 – 1,0% от веса тела за неделю. Если ваш вес 70 килограммов, то можно рассчитывать на потерю 350 – 700 грамм в неделю. Более стройные люди теряют меньше – 200 – 300 граммов. Люди с большим лишним весом, ожирением могут терять и 1 – 1,5 килограмма. То есть – 7 – 8 килограммов за 7 дней – это точно не здоровое похудение,

– подчеркнула Евгения Самойлова.

Она уточнила, что иногда вес может стоять, иногда – подскочить или наоборот отлично снижаться. Для того чтобы худеть правильно, нужно набраться терпения и идти к цели.