Для того чтобы легко сбросить в месяц 4 килограмма, нужно научиться распознавать сигналы организма и не переедать.

Как это сделать – рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.

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Сигнал "прекращаем есть" нам подает наш мозг, а не муж. ⁣⁣И умение его расслышать – один из важнейших шагов для похудения.⁣⁣ Мозг – орган прагматичный и расчетливый. Причем даже у убежденных альтруистов он такой. Так вот, мозг подсчитывает не только цену продуктов, но и калории, содержание и вид белков-жиров-углеводов, витаминов, минеральных солей, биологически активных веществ и прочего, что попадает к нам внутрь,

– отметила Полтавская.

Она пояснила, что мозг в какой-то момент дает сигнал, что человек съел достаточно, и выключает аппетит.⁣⁣

То есть, если вы едите, скажем, обильный салат Цезарь с курочкой, или овощи с рыбкой, то первый и пятый кусочки будут очень вкусны, седьмой и одиннадцатый – уже меньше, а на двадцать восьмом мозг выключит аппетит. В этот момент вы почувствуете, что еда потеряла большую часть вкусности. Это и будет для вас сигналом, что мозг аппетит выключил,

– добавила тренер.

Внимательно прислушивайтесь к организму / Фото Pixabay

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Таким образом, человек должен научиться распознавать сигналы мозга – когда пропадает ощущение вкусности – прекращаем есть. После этого человек сможет легко похудеть на 2-4 кг в месяц, при этом полностью наедаясь.

Важно! Во время приема пищи не отвлекайтесь на другие занятия – следите за ощущением вкусности.

Как только вы почувствовали, что кайф от еды уменьшился ("стоп-сигнал") – мигом отодвигайте тарелку и ждите минут 10-15. ⁣Если ощущение голода не уходит – то съешьте еще,

– резюмировала Полтавская.