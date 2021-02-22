Для того щоб легко скинути за місяць 4 кілограми, потрібно навчитися розпізнавати сигнали організму і не переїдати.

Як це зробити – розповіла тренерка і дієтологиня Анастасія Полтавська.

Читайте Що їсти на перекус: прості і смачні варіанти від чемпіонки світу

Сигнал "припиняємо їсти" нам подає наш мозок, а не чоловік. ⁣⁣І вміння його розчути – один з найважливіших кроків для схуднення.⁣⁣ Мозок – орган прагматичний і обачливий. Причому навіть у переконаних альтруїстів він такий. Так ось, мозок підраховує не лише ціну продуктів, але і калорії, зміст і вид білків-жирів-вуглеводів, вітамінів, мінеральних солей, біологічно активних речовин та іншого, що потрапляє до нас всередину,

– зазначила Полтавська.

Вона пояснила, що мозок у якийсь момент дає сигнал, що людина з'їла достатньо, і вимикає апетит.⁣⁣

Тобто, якщо ви їсте, скажімо, рясний салат Цезар з курочкою, або овочі з рибкою, то перший і п'ятий шматочки будуть дуже смачні, сьомий і одинадцятий – вже менше, а на двадцять восьмому мозок вимкне апетит. У цей момент ви відчуєте, що їжа втратила більшу частину смакоти. Це і буде для вас сигналом, що мозок апетит вимкнув,

– додала тренерка.

Уважно прислухайтеся до організму / Фото Pixabay

Цікаво Дієтологиня розповіла, що не можна їсти на ніч та поділилася прикладами здорової вечері

Таким чином, людина повинна навчитися розпізнавати сигнали мозку – коли зникає відчуття смакоти – припиняємо їсти. Після цього людина зможе легко схуднути на 2-4 кг на місяць, при цьому повністю наїдаючись.

Важливо! Під час прийому їжі не відволікайтеся на інші заняття – стежте за відчуттям смакоти.

Як тільки ви відчули, що кайф від їжі зменшився ("стоп-сигнал") – миттєво відсувайте тарілку і чекайте хвилин 10-15. Якщо відчуття голоду не йде – то з'їжте ще,

– резюмувала Полтавська.