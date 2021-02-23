Що можна їсти пізно ввечері, щоб не набрати вагу: 10 варіантів
У суспільстві існує стереотип, що для зниження ваги не можна їсти після 18 години. Однак насправді вечеряти потрібно за 2 години до сну.
Джерело:Інстаграм aleksasvarovskyh
Що можна їсти ввечері, щоб не набрати зайвих кілограмів, розповіла тренерка і блогерка aleksasvarovskyh.
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Що "легально" їсти пізно ввечері? Давайте одразу домовимось, що голодною лягати спати – геть не варіант, бо тобі буде важко заснути і ти пожертвуєш годинами сну; є ймовірність посеред ночі встати і змести пів холодильника,
– наголосила тренерка.
За її словам, можна вечеряти за 2 години до сну. Поширене правило, яке каже, що їсти потрібно до 18:00, працює для тих, хто лягає спати о 20:00.
Легка вечеря може бути за 2 години до сну / Фото Pixabay
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Що можна їсти у пізній час
- Філе курки чи індика
- Морепродукти
- Яйце
- Риба
- Зелень
- Грейпфрут
- Овочі
- Клітковина
- Сир
- Насіння гарбуза
Не треба голодувати ввечері! Це не допоможе схуднути швидше, а отримати зрив о третій ночі – легко,
– резюмувала aleksasvarovskyh.
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