Идеальная фигура после 40 лет: что нужно есть и от чего отказаться
После 40 лет многие женщины задумываются о своем питании и физической активности, ведь держать себя в форме становится все сложнее. Это связано с гормональной перестройкой.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Как следует питаться после 40 лет – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Для того, чтобы научиться снижать вес, не так важно, что именно есть – можно питаться любыми продуктами и снижать вес. Но от качества питания зависит здоровье и внешний вид. Пища для нас является не только источником энергии, но и строительным материалом для клеток, источником витаминов, минералов, клетчатки,
– отметила Кален.
Она отметила, что после 40 лет многие начинают задумываться о своем здоровье и изменении рациона.
Правила выбора продуктов
- Для того чтобы меню было разнообразным и сбалансированным, включайте не менее 30 продуктов в свой рацион на неделю.
- В каждом приеме пищи должен быть белок. Женщинам он нужен для образования коллагена, мужчинам – как строительный материал для построения мышц.
- Важно употреблять жиры, уменьшая долю животных. По словам эксперта, необходимо выбирать мясо с минимальной жировой прослойкой, а птицу готовить без кожи. Также следует включать в рацион авокадо, орехи и нерафинированное масло.
Правильное питание позволит иметь красивое тело / Фото Pixabay
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- Молочные продукты следует выбирать с содержанием жира от 1,5 до 5%. Дело в том, что обезжиренная продукция содержит сахар, вкусовые добавки, загустители, крахмал или эмульгаторы.
- Откажитесь от рафинированных растительных масел – они повышают энергетическую ценность продукта и улучшают его вкусовые качества. Для заправки салатов можно использовать нерафинированное масло, а мясо и рыбу лучше запекать в духовке или готовить в мультиварке.
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