После 40 лет многие женщины задумываются о своем питании и физической активности, ведь держать себя в форме становится все сложнее. Это связано с гормональной перестройкой.

Как следует питаться после 40 лет – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Для того, чтобы научиться снижать вес, не так важно, что именно есть – можно питаться любыми продуктами и снижать вес. Но от качества питания зависит здоровье и внешний вид. Пища для нас является не только источником энергии, но и строительным материалом для клеток, источником витаминов, минералов, клетчатки,

– отметила Кален.

Она отметила, что после 40 лет многие начинают задумываться о своем здоровье и изменении рациона.

Правила выбора продуктов

Для того чтобы меню было разнообразным и сбалансированным, включайте не менее 30 продуктов в свой рацион на неделю. В каждом приеме пищи должен быть белок. Женщинам он нужен для образования коллагена, мужчинам – как строительный материал для построения мышц. Важно употреблять жиры, уменьшая долю животных. По словам эксперта, необходимо выбирать мясо с минимальной жировой прослойкой, а птицу готовить без кожи. Также следует включать в рацион авокадо, орехи и нерафинированное масло.

Правильное питание позволит иметь красивое тело / Фото Pixabay

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