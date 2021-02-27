Після 40 років багато жінок замислюються про своє харчування і фізичну активність, адже тримати себе у формі стає все складніше. Це пов'язано з гормональною перебудовою.

Як слід харчуватися після 40 років – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Для того, щоб навчитися знижувати вагу, не так важливо, що саме їсти – можна харчуватися будь-якими продуктами і знижувати вагу. Але від якості харчування залежить здоров'я і зовнішній вигляд. Їжа для нас є не тільки джерелом енергії, але і будівельним матеріалом для клітин, джерелом вітамінів, мінералів, клітковини,

– зазначила Кален.

Вона зазначила, що після 40 років багато хто починає замислюватися про своє здоров'я і зміні раціону.

Правила вибору продуктів

Для того щоб меню було різноманітним і збалансованим, включайте не менше 30 продуктів у свій раціон на тиждень. У кожному прийомі їжі повинен бути білок. Жінкам він потрібен для утворення колагену, чоловікам – як будівельний матеріал для побудови м'язів. Важливо вживати жири, зменшуючи частку тварин. За словами експертки, необхідно вибирати м'ясо з мінімальним жировим прошарком, а птицю готувати без шкіри. Також слід включати у раціон авокадо, горіхи і нерафіновану олію.

Правильне харчування дозволить мати гарне тіло / Фото Pixabay

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