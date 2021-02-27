Ідеальна фігура після 40 років: що треба їсти і від чого відмовитися
Після 40 років багато жінок замислюються про своє харчування і фізичну активність, адже тримати себе у формі стає все складніше. Це пов'язано з гормональною перебудовою.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Як слід харчуватися після 40 років – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Для того, щоб навчитися знижувати вагу, не так важливо, що саме їсти – можна харчуватися будь-якими продуктами і знижувати вагу. Але від якості харчування залежить здоров'я і зовнішній вигляд. Їжа для нас є не тільки джерелом енергії, але і будівельним матеріалом для клітин, джерелом вітамінів, мінералів, клітковини,
– зазначила Кален.
Вона зазначила, що після 40 років багато хто починає замислюватися про своє здоров'я і зміні раціону.
Правила вибору продуктів
- Для того щоб меню було різноманітним і збалансованим, включайте не менше 30 продуктів у свій раціон на тиждень.
- У кожному прийомі їжі повинен бути білок. Жінкам він потрібен для утворення колагену, чоловікам – як будівельний матеріал для побудови м'язів.
- Важливо вживати жири, зменшуючи частку тварин. За словами експертки, необхідно вибирати м'ясо з мінімальним жировим прошарком, а птицю готувати без шкіри. Також слід включати у раціон авокадо, горіхи і нерафіновану олію.
Правильне харчування дозволить мати гарне тіло / Фото Pixabay
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- Молочні продукти слід вибирати з вмістом жиру від 1,5 до 5%. Річ у тім, що знежирена продукція містить цукор, смакові добавки, згущувачі, крохмаль або емульгатори.
- Відмовтеся від рафінованих рослинних олій – вони підвищують енергетичну цінність продукту і покращують його смакові якості. Для заправки салатів можна використовувати нерафіновану олію, а м'ясо і рибу краще запікати у духовці або готувати в мультиварці.
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