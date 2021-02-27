Чому сповільнюється обмін речовин: 7 причин, які заважають схуднути
Всім відомо, що коли у людини сповільнюється обмін речовин – вона може набирати вагу.
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Що призводить до уповільненого метаболізму і як цього уникнути – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Метаболізм (обмін речовин) – це сукупність безлічі складних процесів в організмі, що залежать від калорійності харчування, фізичної активності, а також від температури навколишнього середовища і навіть емоційного стану людини. Цей процес відбувається постійно: і вдень, коли ми бадьорі, і вночі, коли ми спимо,
– зазначила Фус.
Вона пояснила, що метаболізм дозволяє організму використовувати їжу і поживні речовини, які в нього надходять.
За словами дієтологині, найчастіше обмін речовин порушується через неправильну харчову поведінку.
Уникайте переїдання – це одна з причин уповільненого обміну речовин / Фото Pixabay
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Тобто багато хто банально переє, не дотримується режиму харчування, зловживає жирною їжею, сидить на низькокалорійному харчуванні. Так у кінцевому підсумку відбуваються зміни в обміні речовин,
– уточнила Світлана Фус.
Причини уповільненого метаболізму
- Відмова від сніданку.
- Порушення питного режиму (мало води).
- Нерегулярне харчування.
- Занадто великі порції.
- Вечеря – основний прийом їжі протягом дня.
- Неповноцінний сон.
- Стресс.
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