Чим зайнятися на вихідних: круте тренування від чемпіонки у домашніх умовах
Для того щоб завжди бути у прекрасній формі – потрібна фізична активність і збалансоване харчування.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Якісне тренування показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Детальніше про тренування
Кругове інтервальне тренування виконується у домашніх умовах без спортивного інвентарю. Воно складається з 5 раундів. 40 секунд – тренуємося, 20 секунд – відпочиваємо.
Тренування дозволить тримати себе у формі весь рік / homefitness
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Які вправи входять в комплекс
1. Вибухові присідання – долоню у підлогу;
2. Віджимання з різною підстановкою рук (3 точки);
3. Стрибаючі випади;
4. Ведмідь-планка;
5. Класичні скручування на прес.
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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