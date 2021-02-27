Для того чтобы всегда быть в прекрасной форме – нужна физическая активность и сбалансированное питание.

Качественную тренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Подробнее о тренировке

Для выполнения упражнений вам не понадобится спортивный инвентарь – достаточно удобной спортивной формы и обуви.

Круговая интервальная тренировка выполняется в домашних условиях без спортивного инвентаря. Она состоит из 5 раундов. 40 секунд – тренируемся, 20 секунд – отдыхаем.

Тренировка позволит держать себя в форме круглый год / homefitness

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Какие упражнения входят в комплекс

1. Взрывные приседание – ладонь в пол;

2. Отжимание с разной подстановкой рук (3 точки);

3. Прыгающие выпады;

4. Медведь-планка;

5. Классические скручивания на пресс.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: