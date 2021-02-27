Чем заняться на выходных: крутая тренировка от чемпионки в домашних условиях
Для того чтобы всегда быть в прекрасной форме – нужна физическая активность и сбалансированное питание.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Качественную тренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Подробнее о тренировке
Круговая интервальная тренировка выполняется в домашних условиях без спортивного инвентаря. Она состоит из 5 раундов. 40 секунд – тренируемся, 20 секунд – отдыхаем.
Тренировка позволит держать себя в форме круглый год / homefitness
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Какие упражнения входят в комплекс
1. Взрывные приседание – ладонь в пол;
2. Отжимание с разной подстановкой рук (3 точки);
3. Прыгающие выпады;
4. Медведь-планка;
5. Классические скручивания на пресс.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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