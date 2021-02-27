Все помнят тщетные попытки достать кончиками пальцев рук своих ног еще с уроков физкультуры. Но, как оказалось, нас учили неправильно выполнять это упражнение. И сделать этот "трюк" может каждый.

Инструктор по йоге Дженна Элси доказала, что достать руками до пальцев ног можно и без хорошей растяжки. Девушка рассказала, что этот элемент мы всю жизнь делали неправильно.

И еще Блогерша показала простое упражнение, выполнить которое могут только девушки: видео

Так, на первых кадрах видео блогерша показывает знакомую нам всем позу, которую принимает человек, когда хочет прикоснуться к пальцам ног. Такую исходную позицию спортсменка назвала ошибочной. Вместо того чтобы легко достать руками до ног, оставайтесь в этом же положении, но согните колени, опустите туловище еще ниже, расслабьте шею, а затем медленно выпрямите ноги. Возьмитесь за пальцы ног в конце, если хотите.

Читайте также Мужчина обесточил весь город после тренировки на электрическом столбе: эпическое видео

Просматривая ролик, вы можете повторить за Дженной каждый шаг. Для трюка необязательно полностью выпрямлять ноги, если это приносит вам дискомфорт.