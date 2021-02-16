Блогерша показала простое упражнение, выполнить которое могут только девушки: видео
В сети стали популярными видео, на которых девушки и парни выполняют одинаковое упражнение. Но, кажется, этот вызов под силу только первым. И этому есть объяснение.
Источник:24 канал
В TikTok активно распространяются ролики, на которых парни с девушками выполняют на полу упражнение, суть которого проста: нужно встать на колени и опереться на локти, затем в этом положении согнуть руки в локтях, после чего поднять руки, заведя их за спину. Задача – удержать равновесие и не упасть. Но, как показала практика, у женщин упражнение получается лучше.
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Почему девушкам на кадрах удается устоять?
В описании к одному из видео блогерша объяснила, что причина в разном расположении центра тяжести в ребят. Так, центр тяжести у женщин располагается ближе к бедрам, в то время, как у мужчин он выше. Поэтому и последние терпят поражение в необычном поединке с женами или подругами.
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Вот как это выглядит:
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