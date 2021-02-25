Житель Китая решил сделать зарядку, но что-то пошло не так и он обесточил целый город. Это и неудивительно, ведь позаниматься сорвиголова решил на электрическом столбе.

Так, неизвестный мужчина решился подняться на 9-метровый электрический столб, чтобы там заняться спортом. И этот экстремальный фитнес попал на видео. На кадрах можно разглядеть незнакомца, который, удобно устроившись прямо на линиях электропередач, упираясь ногами в деревянный столб, выполняет упражнения на пресс. Сначала он немного поднимает корпус тела, затем опускает его – и так несколько раз.

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The most mind-boggling behavior ever! Man was found doing sit-ups on the overhead power line in SW China's Chengdu, leading to a widespread power outage, affecting tens of thousands of residents. The police have detained the man. pic.twitter.com/Dl3DDc7qOX — People's Daily, China (@PDChina) February 22, 2021

Пока неизвестно, почему китаец выбрал для занятия спортом такое необычное место. Вполне вероятно, что это какой-то пранк или же он просто проиграл в споре. Но, несмотря на то, что мужчине удалось остаться невредимым, он рисковал своим здоровьем и мог получить удар током или просто случайно сорваться с высоты.

Кроме того, эксперименты любителя фитнеса привели к массовому отключению электричества. Узнав о тренировках на столбе, местная электрическая компания сразу же провела аварийное обесточивание и оставила без света десятки тысяч жителей города.

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Избежать наказания спортсмену вряд ли удастся – его задержала полиция. Похоже, к своим упражнениям мужчина вернется еще не скоро.