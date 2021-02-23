Житель Индии доказал, что изменится до неузнаваемости и уйти в модельный бизнес никогда не поздно. В свои 50 лет мужчина сбросил вес и стал звездой подиумов.

Как рассказал Динеш Мохан, прежде чем измениться, он пережил худшие времена в своей жизни. В 44 года человек перенес личную потерю, после которой провел год в постели. Тогда сестра с мужем забрали его к себе и предоставили психиатрическую помощи. В те времена индиец боялся брать на себя ответственность за собственную жизнь и жил за счет сестры и ее мужа.

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Я тратил свои дни на еду из холодильника, который пополняли мои родственники. Пока они работали, я ел, а вскоре мой вес достиг 130 килограммов. Теперь мне нужна была помощь, чтобы встать с кровати. Наконец однажды они разнервничались и сказали мне: "Ты даже не пытаешься найти цель. Разве ты не видишь, что теряешь себя в этой кровати",

– рассказал Мохан.



Мужчина несколько лет бездельничал и жил за счет родственников / Фото facebook

Как признается Динеш, эти слова его очень задели. После восьми лет траты жизни он решил взять себя в руки и пошел к диетологу, который назначил ему тренировки. Впоследствии мужчина похудел на 50 килограммов и стал гораздо увереннее в себе.

Однажды я столкнулся с соседом, и он меня даже не узнал! Он работал в модном журнале и опубликовал мои фото до и после преобразования. После того как вышли снимки, мой телефон стал разрываться от звонков из модельных агентств! Хотя я никогда в жизни не умел позировать. Напомню, тогда мне было уже 50 лет,

– вспоминает мужчина случай, круто изменивший его судьбу.



После похудения на 50 килограммов жизнь индийца кардинально изменилась / Фото facebook

Однако индиец решился на собеседование. Тогда все прошло отлично, и Динеш Мохан окунуться в модельный мир окончательно. По словам мужчины, он стал другим человеком – он шел на свою работу с энтузиазмом ребенка. А вскоре его начали узнавать прохожие на улице и говорить приятные комплименты.

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Сейчас мужчине 62 года, за его плечами более 100 шоу, множество кинопроб и даже съемки в кино с его кумирами. Он как никто другой знает, что меняться никогда не поздно.

Надеюсь, моя история сможет вдохновить людей, которые пытаются поверить в то, что в нашей обычной жизни всегда может случиться что-то необычное,

– добавил Динеш.



Сегодня 62-летний мужчина наслаждается жизнью и мотивирует других / Фото facebook