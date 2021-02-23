Житель Індії довів, що змінитися до невпізнання і піти у модельний бізнес ніколи не пізно. У свої 50 років чоловік скинув вагу та став зіркою подіумів.

Як розповів Дінеш Мохан, перш ніж змінитися, він пережив найгірші часи у своєму житті. У 44 роки чоловік переніс особисту втрату, після якої провів рік в ліжку. Тоді сестра з чоловіком забрали його до себе і надали психіатричну допомогу. У ті часи індієць боявся брати на себе відповідальність за власне життя і жив коштом сестри і її чоловіка.

І ще Жінка, якій вдалося схуднути майже на 50 кілограмів, розповіла про свій денний раціон

Я витрачав свої дні на їжу з холодильника, який поповнювали мої родичі. Поки вони працювали, я їв, а незабаром моя вага досягла 130 кілограмів. Тепер мені потрібна була допомога, щоб встати з ліжка. Нарешті одного разу вони роздратувалися і сказали мені: "Ти навіть не намагаєшся знайти мету. Хіба ти не бачиш, що губиш себе в цьому ліжку",

– розповів Мохан.



Чоловік кілька років байдикував і жив коштом родичів / Фото facebook

Як зізнається Дінеш, ці слова його дуже зачепили. Після восьми років марнування життя він вирішив взяти себе в руки і пішов до дієтолога, який призначив йому тренування. Згодом чоловік схуд на 50 кілограмів і став набагато впевненішим у собі.

Одного разу я зіткнувся з сусідом, і він мене навіть не впізнав! Він працював у модному журналі і опублікував мої фото до і після перетворення. Після того як вийшли знімки, мій телефон став розриватися від дзвінків з модельних агентств! Хоча я ніколи в житті не вмів позувати. Нагадаю, тоді мені було вже 50 років,

– згадує чоловік випадок, який круто змінив його долю.



Після схуднення на 50 кілограмів життя індійця кардинально змінилося / Фото facebook

Однак індієць зважився на співбесіду. Тоді все пройшло відмінно, і Дінеш Мохан поринути у модельний світ остаточно. За словами чоловіка, він став іншою людиною – він йшов на свою роботу з ентузіазмом дитини. А незабаром його почали впізнавати перехожі на вулиці і говорити приємні компліменти.

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Зараз чоловікові 62 роки, за його плечима понад 100 шоу, безліч кінопроб і навіть зйомки в кіно з його кумирами. Він як ніхто інший знає, що змінюватися ніколи не пізно.

Сподіваюся, моя історія зможе надихнути людей, які намагаються повірити в те, що у нашому звичайному житті завжди може трапитися щось незвичайне,

– додав Дінеш.



Нині 62-річний чоловік насолоджується життям та мотивує інших / Фото facebook