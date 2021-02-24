Мама из Австралии не нашла ни одного старого снимка с детьми. А все потому, что женщина очень стеснялась своего тела и всегда избегала камеры. Но сейчас, после 3-х лет тренировок, она превратилась в настоящую фитоняшку.

Так, 35-летняя Андреа Хаттон однажды решила посортировать архивные фото своих двух детей и обнаружила, что ее нет ни на одном семейном кадре. Как вспоминает женщина, в то время она весила 73 килограмма и это стало причиной комплексов, из-за чего вообще не фотографировалась.

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Из-за лишнего веса я просто не могла смотреть на себя в зеркало. Я убегала, когда кто-то доставал камеру. Мне жаль, ведь у меня даже не осталось счастливых воспоминаний на фото,

– говорит женщина.



Из-за избыточного веса женщина всегда пряталась от камер / Фото honey.nine

Это стало тем переломным моментом в жизни мамы двоих детей, когда она решила взять себя в руки. И чтобы комплексы не отдаляли ее от родных, австралийка вступила в фитнесс-сообщество мам, которые, как и она, боролись с лишним весом.

Следующие пять месяцев Хаттон не только работала над собственным телом, но и пыталась полюбить себя. Женщина начала правильно питаться, заниматься ходьбой и посещать тренажерный зал три раза в неделю. И за три года тренировок Андреа сбросила 23 килограмма. Теперь красотка не стесняется ходить с детьми на пляж, а боязнь камеры исчезла навсегда.

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Для меня не имеет значения, в купальнике ли я или одета. Я мысленно чувствую себя потрясающе и больше у меня нет желания скрываться,

– радуется австралийка своему перевоплощению до неузнаваемости.



После похудения австралийка стала больше времени проводить с детьми и наслаждаться жизнью / Фото honey.nine