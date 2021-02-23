Люди часто зацикливаются на сжигании килограммов, что забывают наслаждаться жизнью в реальном мире, в котором, кроме диет, есть много интересного. О самых распространенных ошибках при похудении, которые не позволяют жить полноценно, рассказала диетолог Татьяна Дик.

Ежедневное взвешивание

Как говорит диетолог, когда вы становитесь на весы каждый день (а кто-то и несколько раз в день), пытаетесь преувеличить свой результат, но вместо ожидаемого, видите реальные цифры. Это огорчает. После этого часто начинают искать новую диету. И так каждый день.

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Ориентир на весы

Не нужен смотреть только на весы. По степени важности и необходимости, на первом месте фото, потом измерения и затем только вес. Делайте фото раз в 10 дней, а то и реже. В одном и том же белье, комнате и при этом же свете,

– советует диетолог.

Боязнь праздников

Кто-то ждет, когда закончатся праздники, чтобы взять себя в руки. Но как бы вы себя не обманывали, у вас не получится сделать это и после праздников. Затем вы вспомните еще что-то, говорит Татьяна Дик.

Разгрузка

Как отмечает специалист, после праздника все хотят разгрузиться. Но никакого конкретного метода нет, просто питайтесь правильно на следующий день и все. Не нужно сидеть на кефире или гречке, поскольку это стресс для организма и для психики.

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Питание на 1200 килокалорий

Эта цифра взялась из ниоткуда. Это не основной обмен, не универсальна калорийность для всех. Кому-то для похудения нужно 2500 килокалорий, а кому – 1700,

– подытожила диетолог.