Люди часто зациклюються на спалюванні кілограмів, що забувають насолоджуватися життям у реальному світі, в якому, крім дієт, є багато цікавого. Про найпоширеніші помилки при схудненні, які не дозволяють жити повноцінно, розповіла дієтологиня Тетяна Дік.

Щоденне зважування

Як каже дієтологиня, коли ви стаєте на ваги кожен день (а хтось і кілька разів в день), намагаєтеся перебільшити свій результат, але замість очікуваного, бачите реальні цифри. Це засмучує. Після цього часто починають шукати нову дієту. І так кожного дня.

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Орієнтир на ваги

Не потрібен дивитися тільки на ваги. За ступенем важливості і необхідності, на першому місці фото, потім виміри і потім тільки вага. Робіть фото раз у 10 днів, а то й рідше. В одній і тій же білизні, кімнаті і при цьому ж світлі,

– радить дієтологиня.

Боязнь свят

Хтось чекає, коли закінчаться свята, щоб взяти себе в руки. Але як би ви себе не обманювали, у вас не вийде зробити це і після свят. Потім ви згадайте ще щось, говорить Тетяна Дік.

Розвантаження

Як зазначає фахівець, після свята усі хочуть розвантажитися. Але ніякого конкретного методу немає, просто харчуйтеся адекватно на наступний день і все. Не потрібно сидіти на кефірі або гречці, позаяк це стрес для організму і для психіки.

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Харчування на 1200 кілокалорій

Ця цифра взялася з нікуди. Це не основний обмін, не універсальна калорійність для всіх. Комусь для схуднення потрібно 2500 кілокалорій, а комусь – 1700,

– підсумувала дієтологиня.