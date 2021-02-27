Почему замедляется обмен веществ: 7 причин, которые мешают похудеть
Всем известно, что когда у человека замедляется обмен веществ – он может набирать вес.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Что приводит к замедленному метаболизму и как этого избежать – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Метаболизм (обмен веществ) – это совокупность множества сложных процессов в организме, зависящих от калорийности питания, физической активности, а также от температуры окружающей среды и даже эмоционального состояния человека. Этот процесс происходит постоянно: и днем, когда мы бодры, и ночью, когда мы спим,
– отметила Фус.
Она пояснила, что метаболизм позволяет организму использовать пищу и питательные вещества, которые в него поступают.
По словам диетолога, чаще всего обмен веществ нарушается из-за неправильного пищевого поведения.
Избегайте переедания – это одна из причин замедленного обмена веществ / Фото Pixabay
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То есть многие банально переедают, не соблюдают режим питания, злоупотребляют жирной пищей, сидят на низкокалорийном питании. Так в конечном итоге происходят изменения в обмене веществ,
– уточнила Светлана Фус.
Причины замедленного метаболизма
- Отказ от завтрака.
- Нарушение питьевого режима (мало воды).
- Нерегулярное питание.
- Слишком большие порции.
- Ужин – основной прием пищи в течение дня.
- Неполноценный сон.
- Стресс.
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