Всем известно, что когда у человека замедляется обмен веществ – он может набирать вес.

Что приводит к замедленному метаболизму и как этого избежать – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Метаболизм (обмен веществ) – это совокупность множества сложных процессов в организме, зависящих от калорийности питания, физической активности, а также от температуры окружающей среды и даже эмоционального состояния человека. ⁣Этот процесс происходит постоянно: и днем, когда мы бодры, и ночью, когда мы спим,

– отметила Фус.

Она пояснила, что метаболизм позволяет организму использовать пищу и питательные вещества, которые в него поступают.

По словам диетолога, чаще всего обмен веществ нарушается из-за неправильного пищевого поведения.

Избегайте переедания – это одна из причин замедленного обмена веществ / Фото Pixabay

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То есть многие банально переедают, не соблюдают режим питания, злоупотребляют жирной пищей, сидят на низкокалорийном питании. Так в конечном итоге происходят изменения в обмене веществ,

– уточнила Светлана Фус.

Причины замедленного метаболизма