Многие продукты питания могут приводить к дискомфорту и вызывать вздутие живота.

Какие это продукты и чем их можно заменить – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Интересно Почему люди с одинаковым весом по-разному выглядят: интересные факты

Некоторые продукты способны не только мешать снижению веса, но и вызывать неприятные ощущения, например, вздутие. Поговорим именно о них и о том, как употреблять любимые блюда без вреда для фигуры и здоровья,

– отметила Кален.

Какие продукты могут вызывать вздутие

Бобовые и чечевица

Эти продукты содержат олигосахариды, которые могут стать причиной вздутия. От крахмала и сахара в некоторых фруктах и овощах в кишечнике скапливаются газы. По словам Кален, речь идет о капусте, моркови, абрикосах и черносливом. Если вы очень любите какой-то продукт, попробуйте готовить его на пару.

По словам эксперта, киви содержит актинидин – природный энзим, который помогает расщеплять белки и предотвращает вздутие.

Подсластители

Аспартам, сукралоза и сорбитол – подсластители, которые или плохо перевариваются, или не перевариваются вообще. Желательно от них отказаться или снизить потребление.

Непереносимость лактозы также может быть причиной вздутия / Фото Pixabay

Полезно Ленивые запеканки за 10 минут: крутые рецепты для худеющих

Молочные продукты или лактоза

Непереносимость лактозы является одной из распространенных причин вздутия. Если вы почувствовали это на себе – ищите альтернативу. Например, мороженое можно заменить на замороженный смузи из миндального молока с бананами.

Цельное зерно и производные

Продукты из цельного зерна считаются очень полезными, но в них много клетчатки, которая способствует образованию газов. Рекомендуется пить больше воды – жидкость предотвращает вздутие живота.

Консерванты, соль и глутамат натрия

Чипсы, крекеры, готовые завтраки – это настоящие бомбы, готовые разорваться в вашем пищеварительном тракте. Рецепт один – переходите на полезную пищу. Вместо фастфуда ешьте мясо, вместо газировки пейте чистую воду с лимоном, мятой или огурцом,

– резюмировала Елена Кален.