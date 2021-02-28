Какие продукты вызывают вздутие: ТОП-5 "врагов" живота
Многие продукты питания могут приводить к дискомфорту и вызывать вздутие живота.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Какие это продукты и чем их можно заменить – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Некоторые продукты способны не только мешать снижению веса, но и вызывать неприятные ощущения, например, вздутие. Поговорим именно о них и о том, как употреблять любимые блюда без вреда для фигуры и здоровья,
– отметила Кален.
Какие продукты могут вызывать вздутие
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Бобовые и чечевица
Эти продукты содержат олигосахариды, которые могут стать причиной вздутия. От крахмала и сахара в некоторых фруктах и овощах в кишечнике скапливаются газы. По словам Кален, речь идет о капусте, моркови, абрикосах и черносливом. Если вы очень любите какой-то продукт, попробуйте готовить его на пару.
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Подсластители
Аспартам, сукралоза и сорбитол – подсластители, которые или плохо перевариваются, или не перевариваются вообще. Желательно от них отказаться или снизить потребление.
Непереносимость лактозы также может быть причиной вздутия / Фото Pixabay
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Молочные продукты или лактоза
Непереносимость лактозы является одной из распространенных причин вздутия. Если вы почувствовали это на себе – ищите альтернативу. Например, мороженое можно заменить на замороженный смузи из миндального молока с бананами.
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Цельное зерно и производные
Продукты из цельного зерна считаются очень полезными, но в них много клетчатки, которая способствует образованию газов. Рекомендуется пить больше воды – жидкость предотвращает вздутие живота.
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Консерванты, соль и глутамат натрия
Чипсы, крекеры, готовые завтраки – это настоящие бомбы, готовые разорваться в вашем пищеварительном тракте. Рецепт один – переходите на полезную пищу. Вместо фастфуда ешьте мясо, вместо газировки пейте чистую воду с лимоном, мятой или огурцом,
– резюмировала Елена Кален.
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