Многие девушки и мужчины, которые стараются похудеть, мечтают увидеть определенную отметку на весах.

Однако вес человека не является показателем стройности. Почему – рассказала диетолог Екатерина Кутина.

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Почему вес – не показатель стройности? Многие худеющие ставят себе цель похудеть до определенной цифры на весах, взвешиваются чуть ли не каждый день и паникуют из-за каждого прибавленного грамма. Весы – это лишь один из инструментов, который помогает отслеживать процесс похудения. Но не самый главный и показательный,

– отметила Кутина.

Она подчеркнула, что два человека с одинаковым весом могут выглядеть абсолютно по-разному, и это не связано с костью – она у всех весит примерно одинаково. Внешний вид человека зависит от соотношения жировой и мышечной ткани.

Мышечная масса менее объемная, но более тяжелая по сравнению с жировой массой. Поэтому человек с развитыми мышцами будет выглядеть более стройно, чем человек с таким же весом, но с большим процентом жира,

– добавила диетолог.

Люди с одинаковым весом могут выглядеть совсем по-разному / Фото Pixabay

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Во время похудения самыми показательными параметрами являются объемы, а также ощущения, отражение в зеркале и размер одежды.

По словам диетолога, оптимальное похудение за неделю – 0,5-1 кг. Если вес сжигается скорее – уходит вода и мышечная масса из-за уменьшения потребляемых калорий.

Однако 97% людей, которые сидят на диетах, возвращаются к прежнему образу жизни и снова набирают вес.