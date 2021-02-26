Как не переедать: известная тренер дала совет худеющим
Лишний вес наиболее часто появляется из-за переедания и срывов – особенно в вечернее время.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Как избавиться от такой вредной привычки, как переедание, рассказала тренер Марина Боржемская.
Интересно Какую еду брать на работу: 3 рецепта полезных перекусов
Почему мы особенно остро ощущаем голод в ночные часы? Большинство срывов с диеты случается именно вечером,
– отметила Боржемская.
Почему мы переедаем
- Физиологическая причина. По словам Боржемской, это – недостаток пищи в течение дня.
- Скрытый голод. Речь идет о несбалансированном питании в течение дня. Оно приводит к нехватке питательных веществ в организме.
- Психологический фактор – человек заедает стресс.
Переедание чревато избыточным весом и ожирением / Фото Pixabay
Также читайте Можно ли есть рыбу при похудении: важные нюансы, которых вы не знали
Как избежать вечернего и ночного переедания
- Правильно питайтесь в течение дня (около 5 раз).
- Рацион должен быть разнообразным. Учитывайте количество белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов.
- Отвлекайтесь по вечерам – прогулки, спорт, йога, просмотр фильмов, чтение и пр.
- Избегать однообразия.
Избегайте еды по вечерам – больше гуляйте и отдыхайте / Фото Pixabay
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter