Лишний вес наиболее часто появляется из-за переедания и срывов – особенно в вечернее время.

Как избавиться от такой вредной привычки, как переедание, рассказала тренер Марина Боржемская.

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Почему мы особенно остро ощущаем голод в ночные часы? Большинство срывов с диеты случается именно вечером,

– отметила Боржемская.

Почему мы переедаем

Физиологическая причина. По словам Боржемской, это – недостаток пищи в течение дня. Скрытый голод. Речь идет о несбалансированном питании в течение дня. Оно приводит к нехватке питательных веществ в организме. Психологический фактор – человек заедает стресс.

Переедание чревато избыточным весом и ожирением / Фото Pixabay

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Как избежать вечернего и ночного переедания

Правильно питайтесь в течение дня (около 5 раз).

Рацион должен быть разнообразным. Учитывайте количество белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов.

Отвлекайтесь по вечерам – прогулки, спорт, йога, просмотр фильмов, чтение и пр.

Избегать однообразия.

Избегайте еды по вечерам – больше гуляйте и отдыхайте / Фото Pixabay