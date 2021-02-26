Як не переїдати: відома тренерка дала пораду тим, хто худне
Зайва вага найбільш часто з'являється через переїдання та зриви – особливо у вечірній час.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Як позбутися від такої шкідливої звички, як переїдання, розповіла тренерка Марина Боржемська.
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Чому ми особливо гостро відчуваємо голод у нічні години? Більшість зривів з дієти трапляється саме ввечері,
– зазначила Боржемська.
Чому ми переїдаємо
- Фізіологічна причина. За словами Боржемської, це – нестача їжі протягом дня.
- Прихований голод. Йдеться про незбалансоване харчування протягом дня. Воно призводить до нестачі поживних речовин в організмі.
- Психологічний фактор – людина заїдає стрес.
Переїдання загрожує надмірною вагою і ожирінням / Фото Pixabay
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Як уникнути вечірнього та нічного переїдання
- Правильно харчуйтеся протягом дня (близько 5 разів).
- Раціон має бути різноманітним. Враховуйте кількість білків, жирів і вуглеводів, макро- і мікроелементів.
- Відволікайтеся вечорами – прогулянки, спорт, йога, перегляд фільмів, читання та ін.
- Уникайте одноманітності.
Уникайте їжі вечорами – більше гуляйте і відпочивайте / Фото Pixabay
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