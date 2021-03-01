Что нельзя есть утром: диетолог разрушила мифы о запрещенных продуктах на завтрак
Существует немало ложных утверждений о здоровых завтраках. Диетолог Альбина Комиссарова опровергла некоторые из них.
Источник:инстаграм Альбины Комиссаровой
Миф 1. Сладости. Это большая нагрузка на поджелудочную железу, может привести к диабету.
По словам Комиссарова, сахарный диабет не возникает от поедания сладкого, в основе лежат другие механизмы. Можно вообще не есть сладкого и заработать сахарный диабет из-за ожирения и возникновения инсулинорезистентности.
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Сладкое утром не даст долгого насыщения и нам снова захочется есть. Комбинируйте сложные углеводы с простыми, если ну никак не можете без сладкого утром. Например, это может быть каша с джемом. Или конфета после бутерброда,
– добавила диетолог.
Миф 2. Помидоры. Эти овощи богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к язве.
Концентрация желудочного сока отлично регулируется нашим организмом в зависимости от пищи, которую вы едите и уж точно никакие продукты не в состоянии вызвать язву или гастрит, говорит врач.
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У некоторых людей томаты и апельсины могут вызвать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона. Но это индивидуальная реакция, а не рекомендация для всех,
– советует специалист.
Миф 3. Кофе. Этот напиток раздражает желудок и увеличивает нагрузку на печень.
Как отмечает Альбина Комиссарова, если у вас от кофе нет неприятных ощущений, то можете его пить натощак. Никакой нагрузки нет, наоборот, кофеин профилактирует рак печени, если кофе пить в разумных пределах (не более 400 миллиграммов в сутки).
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Миф 4. Кисломолочные продукты. Утром высокая концентрация желудочного сока и пробиотики не усваиваются.
Употреблять пробиотики можно в любое время, на их усвоение мы повлиять никак не можем,
– заметила диетолог.
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