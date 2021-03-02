Хліб досі входить у список того, що форуми і горе-блогери радять обов'язково виключити під час схуднення. Але, як відомо, зайві кілограми з'являються від переїдання в цілому, а не від конкретного продукту. Тож дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла про хибні страхи їсти хліб на дієті.

Далеко не усі продукти є під забороною на період спалювання зайвих кілограмів. І, за словами Альбіни Коміссарової, хліб також не входить у цей перелік. Лікарка назвала основні причини, чому прихильники правильно харчування виключають його зі свого раціону.

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Хліб – дуже калорійний продукт

Дієтологиня розглянула 3 найпоширеніші види хліба: звичайний білий батон, бородинський хліб і житній цільнозерновий. Фахівець звернула увагу на калорійність кожного з них:

батон білий – 265 ккал на 100 грамів;

бородинський хліб – 200 ккал на 100 грамів

житній цільнозерновий – 190 ккал на 100 грамів.

"У цілому, 1 скибочка хліба важить близько 30 грамів, а це близько 60 калорій. Це менше, ніж в одному середньому яблуку", – підкреслила Коміссарова, додавши, що калорійність може змінюватися у залежності від складу і виробника.



У одній скибочці хліба менше калорій, ніж у середньому яблуку / Фото pixabay

Хліб – продукт, у якого немає користі

У хорошому цільнозерновому хлібові велика кількість клітковини, вітамінів групи B і мінералів. Різний хліб допоможе урізноманітнити раціон і продовжити відчуття ситості,

– заперечила дієтологиня.

Краще обрати лаваш, а не хліб

Нам здається, що лаваш тонший, а значить, здоровіший. Але, як говорить лікарка, лаваш роблять з білої муки і води, через що його калорійність вища і у ньому мало клітковини.

У 100 грамах лавашу – 275 калорій, що більше, ніж у білому батоні.



Їсти хліб можна хоч щодня / Фото pixabay

Краще купити хлібці замість хліба

Хлібці також можуть бути різними, але у середньому, калорійність 1 хлібця = 30 калоріям. Тобто 2 хлібці = 1 шматочку хліба. І це не добре чи погана, це – альтернатива. Кожен може вибрати те, що йому більше подобається, зазначає Коміссарова.

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Хліб часто їсти не можна

У хліба, як і у будь-якого іншого продукту, є рекомендована норма споживання, щоб не витісняти інші продукти з раціону. В залежності від цілей, статі, активності і віку рекомендується 1 – 2 шматки хліба у день.

Решту складних вуглеводів можна отримувати з інших продуктів. Але ви можете їсти хліб хоч щодня, це вписується у будь-які цілі,

– підсумувала дієтологиня.