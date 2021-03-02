Журналистка Аннета Константинидес ведет спортивную колонку в издании Insider. И девушку заинтересовало, что помогает спортсменам быть сильными и выносливыми. Поэтому энтузиастка и любительница спорта решила проверить на себе диету игроков в американский футбол, и вот что из этого получилось.

Аннета Константинидес выбрала диету 43-летнего полузащитника Тампа-Бэй Баккэнирс Тома Брэди – самого опытного игрока команды. Футболист питается по программе TB12 (он сам ее так назвал), рацион которой содержит растительные белки – они помогают спортсменам быть максимально продуктивными.

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Журналистка попыталась соблюдать диету 43-летнего Тома Брэди / Фото 24 канал

Его диета в основном состоит из растений и нежирных белков, и он не ест помидоры, перец, грибы, белую муку, белый сахар, молочные продукты, глутамат натрия и не пьет кофе. Брэди утверждает, что его метод TB12 поможет сделать ваше тело менее вялым, тем самым улучшить здоровье костей, добавить энергии и убрать воспаление,

– пояснила журналистка.

Девушка не хотела исключать из своей диеты помидоры и сахар, но ей было интересно проверить, насколько улучшится ее самочувствие и успехи на тренировках. Поэтому она начала свою экспериментальную неделю из жареной курицы и овощей – брюссельской капусты, красного лука и грибов кремини с острым соусом. Анетт понравился вкус блюда.



Все блюда в рационе футболиста были очень пикантными / Фото CBS Sports

На следующий день Константинидес ела не менее пикантное блюдо: куриный сатай с рисом, кинзой и брокколи. Изюминкой блюда был кайенский перец, через который журналистке до самого вечера хотелось пить. Следующей позицией в рационе девушки стало легкое филе рыбы с бобами, желтой тыквой и цукини, а также приправами – тмином, паприкой, кориандром и измельченным красным перцем. Остроты снова хватало.

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Я ела куриное филе с чечевицей и капустой, и они были очень острыми через гарам масалы, дижонскую горчицу и перец. В последний вечер я ела креветки с киноа и капусту с чесноком. Пожалуй, это было самое легкое блюдо,

– рассказала Аннета.

Подытоживая, девушка заметила, что калорий ей хватало, но перца могло бы быть и поменьше. Такая диета рассчитана на тех, кто тренируется 4 – 5 раз в неделю.



Соблюдать диету TB12 сможет не каждый / Фото CBS Sports