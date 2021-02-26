Полнотелая британка из города Колчестер отказалась от кофе с сахаром и еды на вынос. После этого женщина, которая весила 114 килограммов, похудела на 46 килограммов за довольно короткий срок. После перевоплощения ее стали сравнивать с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Так, 29-летняя мать троих детей Тенси Арнетт отчаянно пыталась похудеть, перепробовав много разных диет. Но каждая попытка приводила, наоборот, к набору килограммов. Со временем избыточный вес сказалась и на ее здоровье.

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Из-за избыточного веса у женщины появились комплексы / Фото East Anglian Daily Times

У меня болели суставы, спина и шея, я постоянно уставала. Я все время переживала из-за своего веса, каждую минуту каждого дня,

– вспоминает многодетная мать.

Но в ноябре 2019 женщина решила привести себя в форму и кардинально изменить свою жизнь. Британка вместе с сестрой стали членами местной группы худеющих. По ее словам, там не только предоставили ей программу похудения, но и дали необходимую моральную поддержку и мотивацию.



Британка отказалась от вредной пищи и стала питаться сбалансировано / Фото East Anglian Daily Times

С тех пор Тенси придерживается сбалансированного рациона, который состоит с трех приемов пищи в день. При этом ни дня не обходится без фруктов и овощей. Благодаря правильному питанию и спорту Арнетт похудела до 68 килограммов и полюбила свой внешний вид. Сбросить 46 килограммов девушка сумела за 15 месяцев. Это потрясающий результат.

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Некоторые говорят, что теперь я похожа на Меган Маркл. Для меня это огромный комплимент,

– радуется мать троих детей.

А для тех, кто решил также худеть британка дала совет: начинайте трансформацию прямо сейчас, не откладывая мечту о красивой фигуре на потом.



После похудения женщину сравнивают с Меган Маркл / Фото East Anglian Daily Times