Пишнотіла британка з міста Колчестер відмовилася від кави з цукром та їжі на винос. Після цього жінка, яка важила 114 кілограмів, схудла на 46 кілограмів за доволі короткий термін. Після перевтілення її стали порівнювати з герцогинею Сассекською Меган Маркл.

Так, 29-річна мати трьох дітей Тенсі Арнетт відчайдушно намагалася схуднути, перепробувавши багато різних дієт. Але кожна спроба призводила, навпаки, до набору кілограмів. З часом надмірна вага позначилася й на її здоров'ї.

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Через надмірну вагу у жінки з'явилися комплекси / Фото East Anglian Daily Times

У мене боліли суглоби, спина і шия, я постійно втомлювалася. Я весь час переживала через свою вагу, кожну хвилину кожного дня,

– згадує багатодітна мати.

Але у листопаді 2019 року жінка вирішила привести себе в форму і кардинально змінити своє життя. Британка разом з сестрою стали членами місцевої групи тих, що худнуть. За її словами, там не тільки надали їй програму схуднення, але й дали необхідну моральну підтримку і мотивацію.



Британка відмовилася від шкідливої їжі і стала харчуватися збалансовано / Фото East Anglian Daily Times

Відтоді Тенсі дотримується збалансованого раціону, який складається з трьох прийомів їжі на день. При цьому жодного дня не обходиться без фруктів та овочів. Завдяки правильному харчуванню та спорту Арнетт схудла до 68 кілограмів і полюбила свій зовнішній вигляд. Скинути 46 кілограмів дівчина зуміла за 15 місяців. Це приголомшливий результат.

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Дехто каже, що тепер я схожа на Меган Маркл. Для мене це величезний комплімент,

– радіє мати трьох дітей.

А для тих, хто надумав також худнути британка дала пораду: починайте трансформацію прямо зараз, не відкладаючи мрію про красиву фігуру на потім.



Після схуднення жінку порівнюють з Меган Маркл / Фото Фото East Anglian Daily Times