Фитнесс-блоггеры любят частенько бросать себе вызовы, и тренер Асеэль Суид тоже принадлежит к этой когорте спортсменов. Мужчина решил попробовать соблюсти непростую диету, повторить которую сможет далеко не каждый.

Так, Асеэль Суид решился на интересный новый эксперимент – питаться и тренироваться как американский сверхмарафонец Дэвид Гоггинс. Но не все так легко, ведь весь его рацион состоит из бананов, брокколи и куриного филе с рисом. Эта диета принесла Дэвиду популярность, когда тот благодаря ей сбросил 48 килограммов за 3 месяца. Правда, ютубер выделил себе на вызов только один день, а не несколько месяцев.

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Дэвид Гоггинс похудел на 48 килограммов за 3 месяца / Фото elenchusphilosophy

В свой дневной график тренер внес не только рацион сверхмарафонца, и его тренировки. Поэтому фитнесс-блогер должен поплавать в бассейне, отправиться на пробежку и выполнить упражнения тяжелой атлетики. И при такой нагрузке предполагалось лишь 800 калорий в день.

Свое утро Суид начал с перекуса бананом, после чего сразу же пошел на плавание. Обед ждал мужчину через несколько часов. Второй прием пищи – это куриное филе, брокколи на пару, а также три четверти чашки риса. Вся порция весила 255 граммов.

Далее блогер посетил тренажерный зал, а затем отправился на пробежку. Вечер экспериментального дня завершился протеиновым коктейлем.



Дневной рацион сверхмарафонца состоял из бананов, брокколи и куриного филе с рисом / Фото youtube

Поверить не могу, что Гоггинс питался так три месяца. Теперь понятно, почему он похудел на 48 килограммов. Такая диета точно требует самоотдачи. Придерживаться такого рациона в 800 калорий не слишком разумно, но это же Дэвид Гоггинс,

– отметил Асеель Суид.

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Похоже, Дэвид Гоггинс – не только сверхмарафонец, но и сверхчеловек, раз спортсмену оказалось под силу практически невозможное. И эксперимент Асеэля доказал это снова.



Фитнесс-блогер признал, что Дэвид Гоггинс – сверхчеловек / Фото youtube