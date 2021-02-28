Фітнес-блогери люблять частенько кидати собі виклики, і тренер Асеель Суїд теж належить до цієї когорти спортсменів. Чоловік вирішив спробувати дотриматися непростої дієти, повторити яку зможе далеко не кожен.

Так, Асеель Суїд наважився на цікавий новий експеримент – харчуватися і тренуватися як американський надмарафонець Девід Гоггінс. Але не все так легко, адже весь його раціон складається з бананів, броколі і курячого філе з рисом. Ця дієта принесла Девіду популярність, коли той завдяки їй скинув 48 кілограмів за 3 місяці. Щоправда, ютубер виділив собі на виклик лише один день, а не кілька місяців.

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Девід Гоггінс схуд на 48 кілограмів за 3 місяці / Фото elenchusphilosophy

У свій денний графік тренер вніс не лише раціон надмарафонця, й його тренування. Тож фітнес-блогер мав поплавати у басейні, відправитися на пробіжку і виконати вправи важкої атлетики. І при такому навантаженні передбачалося лише 800 калорій на день.

Своє ранок Суїд почав з перекусу бананом, після чого відразу ж пішов на плавання. Обід чекав на чоловіка через кілька годин. Другий прийом їжі – це куряче філе, броколі на пару, а також три чверті чашки рису. Уся порція вижила 255 грамів.

Далі блогер відвідав тренажерний зал, а після цього відправився на пробіжку. Вечір експериментального дня завершився протеїновим коктейлем.



Денний раціон надмарафонця складався з бананів, броколі і курячого філе з рисом / Фото youtube

Повірити не можу, що Гоггінс харчувався так три місяці. Тепер зрозуміло, чому він схуд на 48 кілограмів. Така дієта точно вимагає самовіддачі. Дотримуватися такого раціону у 800 калорій не надто розумно, але це ж Девід Гоггінс,

– відзначив Асеель Суїд.

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Схоже, Девід Гоггінс – не тільки надмарафонець, а й надлюдина, раз спортсмену виявилося під силу практично неможливе. І експеримент Асееля довів це знову.



Фітнес-блогер визнав, що Девід Гоггінс – надлюдина / Фото youtube