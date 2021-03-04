Необов'язково відмовляти собі в улюбленому бургері, якщо дотримуєтесь дієти. Навпаки, так можна урізноманітнити свій раціон. Фітнес-тренерка розсекретила рецепт низькокалорійного гамбургера Біг Мак.

Так, 22-річна австралійка Джордан Коллінз довела, що харчуватися правильно можна, навіть якщо додати у своє меню бургери з м'ясом. Тренерка перетворила у корисний гамбургер головну страву у McDonald's – Біг Мак. Дівчина викинула з нього усе зайве, замінила шкідливе на корисне і зробила бургер, який не зашкодить навіть після тривалого тренування в залі.

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Тренерка показала, як зробити Біг Мак корисним / Фото menshealth

Основна ідея Джордан – мінімізація калорій шляхом заміни булочок, виключення солі і надмірної кількості спецій.

Схуднення не означає, що ви повинні відмовлятися від смачної їжі. Домашній Біг Мак – одна з моїх улюблених страв. Вона дуже корисна для здоров'я, і ви навіть не уявляєте, наскільки це смачно,

– зізналася Коллінз.

Як приготувати корисний Біг Мак: покроковий рецепт

Підготуйте необхідні інгредієнти – 50 грамів пекінської капусти і 30 грамів цибулі. Дрібно наріжте їх. Візьміть 10 грамів сиру, а також зробіть соус з 10 грамів кетчупу і 5 грамів гірчиці. Посмажте дві невеликі котлети з яловичини без солі. Коли м'ясо буде практично готове, посипте його підготовленим сиром. Замініть висококалорійні булочки двома – трьома тортильями. Завантажте їх у тостер і приготуйте на найслабшому режимі.



Важливо замінити булочки, виключити сіль і надмірну кількість спецій / Фото колаж 24 канал

Як скласти бургер, щоб вийшло, як у McDonald's

На найпершу булочку покладіть заздалегідь приготовлену цибулю, нарізану капусту і котлету. Все полийте соусом. Поверх першого ярусу покладіть ще одну тортилью, після чого повторіть послідовність інгредієнтів.

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Якщо ви все зробили правильно, то у вас вийшов найкорисніший БігМак на світі. Домашня версія гамбургера містить 300 калорій, замість 500 від McDonald's.



Послідовність інгредієнтів має значення / Фото колаж 24 канал