Їсти бургер і не товстіти: фанатка McDonald's показала, як приготувати корисний Біг Мак
Необов'язково відмовляти собі в улюбленому бургері, якщо дотримуєтесь дієти. Навпаки, так можна урізноманітнити свій раціон. Фітнес-тренерка розсекретила рецепт низькокалорійного гамбургера Біг Мак.
Джерело:Daily Mail
Так, 22-річна австралійка Джордан Коллінз довела, що харчуватися правильно можна, навіть якщо додати у своє меню бургери з м'ясом. Тренерка перетворила у корисний гамбургер головну страву у McDonald's – Біг Мак. Дівчина викинула з нього усе зайве, замінила шкідливе на корисне і зробила бургер, який не зашкодить навіть після тривалого тренування в залі.
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Тренерка показала, як зробити Біг Мак корисним / Фото menshealth
Схуднення не означає, що ви повинні відмовлятися від смачної їжі. Домашній Біг Мак – одна з моїх улюблених страв. Вона дуже корисна для здоров'я, і ви навіть не уявляєте, наскільки це смачно,
– зізналася Коллінз.
Як приготувати корисний Біг Мак: покроковий рецепт
- Підготуйте необхідні інгредієнти – 50 грамів пекінської капусти і 30 грамів цибулі. Дрібно наріжте їх.
- Візьміть 10 грамів сиру, а також зробіть соус з 10 грамів кетчупу і 5 грамів гірчиці.
- Посмажте дві невеликі котлети з яловичини без солі. Коли м'ясо буде практично готове, посипте його підготовленим сиром.
- Замініть висококалорійні булочки двома – трьома тортильями. Завантажте їх у тостер і приготуйте на найслабшому режимі.
Важливо замінити булочки, виключити сіль і надмірну кількість спецій / Фото колаж 24 канал
Як скласти бургер, щоб вийшло, як у McDonald's
- На найпершу булочку покладіть заздалегідь приготовлену цибулю, нарізану капусту і котлету.
- Все полийте соусом.
- Поверх першого ярусу покладіть ще одну тортилью, після чого повторіть послідовність інгредієнтів.
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Послідовність інгредієнтів має значення / Фото колаж 24 канал
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