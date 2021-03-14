Для того чтобы снизить вес, важно понимать, какие продукты питания пробуждают аппетит и заставляют есть лишнее.

ТОП-5 продуктов, которые обостряют голод, назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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1. Батончики мюсли

По словам Кален, часто желающие снизить вес заменяют ими сладости, но смысла в этом нет. Поскольку это – быстрые углеводы, которые резко поднимают уровень сахара в крови. После этого скачка сахар так же быстро падает, а человек начинает испытывать голод.

2. Йогурты и смузи

По словам специалиста, из-за жидкой текстуры они быстро проходят через желудок, после чего снова появляется ощущение пустоты в желудке – человек снова хочет есть. Кроме того, обезжиренные йогурты содержат много сахара и искусственных добавок.

Йогурты содержат много сахара и вызывают голод / Фото Pixabay

3. Сухофрукты

Содержат много калорий и быстро перевариваются. Суть такая же, как и с батончиками – сахар резко повышается и резко падает. Это приводит к чувству голода. Кален рекомендует есть сухофрукты до основного приема пищи.

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Сухофрукты лучше есть до основного приема пищи / Фото Pixabay

4. Яичный белок

Для большинства из нас яйца ассоциируются с завтраком. Однако яичный белок – самый быстроусваиваемый белок. И поскольку утром калории идут не только на поддержание активности, но и на загрузку мышц и печени гликогеном, то после яичного завтрака голод возникает очень быстро и до обеда вытянуть без перекуса не получается. Поэтому на завтрак лучше съесть что-то поплотнее, например, мясо или птицу, а яйца лучше оставить на ужин,

– отметила Елена Кален.

5. Искусственные подсластители

Если нет медицинских показаний к замене сахара, сахарозаменители могут только усиливать тягу к сладкому, пояснила эксперт.

По словам Елены Кален, самое главное правило для снижения веса – есть только тогда, когда появляется чувство голода и останавливаться при насыщении.