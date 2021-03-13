Какие сочетания продуктов помогут похудеть: 4 варианта, которые вас удивят
В мире миллионы людей мечтают избавиться от избыточного веса. Для этого в первую очередь нужно наладить питание.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Какие сочетания продуктов помогут похудеть – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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С радостью делюсь с вами сочетаниями продуктов, которые способны быстрее снизить вес,
– отметила Кален.
4 сочетания продуктов для снижения веса
1. Геркулес + яйцо
Полезное сочетание завтрака, поскольку клетчатка Геркулеса способна вывести излишек холестерина и не дать ему всосаться, соответственно Вам не грозит плохое настроение за счет обильного выделения желчи,
– пояснила эксперт.
2. Бобовые + овощи
Бобовые лучше сочетать не с мясом, а с овощами. Это связано с тем, что растительные белки вместе легче перевариваются. Это помогает избежать проблем с ЖКТ.
Геркулес с яйцом – сочетание, которое поможет быть в форме / Фото povar
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3. Картофель + овощи
По словам Кален, это вкусное, полезное и любимое очень многими сочетание не повредит фигуре. Однако важно учитывать размер порций.
4. Кофе + орехи
Уберите или ограничьте различные сладости к кофе. Замените их полезными орехами. Помните, что орехов должно быть немного.
Орехи – не только вкусный, но и полезный продукт / Фото goodfon
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