В мире миллионы людей мечтают избавиться от избыточного веса. Для этого в первую очередь нужно наладить питание.

Какие сочетания продуктов помогут похудеть – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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С радостью делюсь с вами сочетаниями продуктов, которые способны быстрее снизить вес,

– отметила Кален.

4 сочетания продуктов для снижения веса

1. Геркулес + яйцо

Полезное сочетание завтрака, поскольку клетчатка Геркулеса способна вывести излишек холестерина и не дать ему всосаться, соответственно Вам не грозит плохое настроение за счет обильного выделения желчи,

– пояснила эксперт.

2. Бобовые + овощи

Бобовые лучше сочетать не с мясом, а с овощами. Это связано с тем, что растительные белки вместе легче перевариваются. Это помогает избежать проблем с ЖКТ.

Геркулес с яйцом – сочетание, которое поможет быть в форме / Фото povar

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3. Картофель + овощи

По словам Кален, это вкусное, полезное и любимое очень многими сочетание не повредит фигуре. Однако важно учитывать размер порций.

4. Кофе + орехи

Уберите или ограничьте различные сладости к кофе. Замените их полезными орехами. Помните, что орехов должно быть немного.

Орехи – не только вкусный, но и полезный продукт / Фото goodfon