Яблоко – наиболее популярный и востребованный фрукт, который любят и дети, и взрослые.

Какие особенности у яблок, польза и вред – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Для большинства из нас яблоки – основной фруктовый компонент питания в течение осенне-зимних месяцев. Мы ценим их за богатство вкусов, ароматов и доступность. ⁣Многие врачи поощряют регулярно употреблять два яблока в день-утром для красоты, вечером для здоровья,

– отметила Фус.

Она уточнила, что яблоки благотворно влияют на работу пищеварительной системы и помогают при запорах. Яблоко – фрукт с низкой калорийностью (всего 47 – ккал на 100 грамм) и высоким содержанием клетчатки, органических кислот. Кроме того, яблоки помогают стать стройнее и красивее. ⁣⁣

Интересный факт – в яблоках практически не бывает токсичных металлов.⁣⁣ Однако пользу яблок, несколько переоценивают,

– пояснила диетолог.

В то же время она добавила, что витаминов в яблоках содержится мало. К примеру, для того, чтобы пополнить суточную норму витамина С, придется съесть 1 – 1,5 килограмма яблок.

Яблоко – один из самых популярных фруктов / Фото Pixabay

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Эмаль зубов и кишечник за это вам спасибо не скажут. Яблоки также не лидеры по содержанию каротина, фолиевой кислоты и других витаминов. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое их количество нужно есть не только яблоки, но и все остальные группы продуктов – злаки, крупы, мясо, рыбу, молочку и др.

– пояснила Светлана Фус.

Также яблоки не богаты железом, как многие считают – в бананах, персиках, свекле и тыкве его значительно больше.