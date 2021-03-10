В обществе существует много мифов о правильном питании и люди продолжают в них верить.

5 самых популярных мифов о питании развеяла врач-диетолог Екатерина Павлова.

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5 мифов о питании. Это нужно знать каждому! То, что противоречит современным знаниям о диетологии, но в обществе почему-то еще остается,

– отметила Павлова.

Если в крови высокий холестерин – нужно исключать продукты с холестерином. По словам доктора, если исключить полностью продукты с холестерином (яйца, жирное мясо, рыбу), он будет еще активнее синтезироваться печенью. Поэтому в такой ситуации следует убрать сахар, чтобы сохранять чистые сосуды. На веганском рационе – очень хороший иммунитет. Диетолог пояснила, что если полностью исключить животные продукты иммунитет напротив будет слабым. Перед завтраком нужно пить воду с медом или есть сладкие фрукты. Павлова уточнила, что такой вариант вредит здоровью, ведь организм получает много сахара, что негативно влияет на углеводный обмен и поджелудочную в частности.

В обществе есть много мифов о питании / Фото Pixabay

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Человек получает из пищи все витамины и микроэлементы. По словам диетолога, это не так и нужно обследоваться, чтобы добирать недостающие витамины дополнительно.

Мясо гниет в кишечнике – его нужно сокращать или исключать. Павлова пояснила, что если есть проблемы с перевариванием мяса – это индивидуальный момент.

И с возрастом количество желудочных соков уменьшается – белковая пища переваривается хуже. Ну и если вы исключили мясо, так же может снижаться количество пищеварительных соков, необходимых на его усвоение,

– резюмировала Екатерина Павлова.