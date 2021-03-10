Довольно часто после заветного похудения сброшенные килограммы возвращаются обратно.

Для того чтобы снова не набрать избыточный вес, существует 2 простых упражнения, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Снижение веса можно сравнить с соревнованием. Когда спортсмен получает главный приз, ему хочется расслабиться и отдохнуть. Аналогичная ситуация происходит с некоторыми людьми, которые стройнеют. Когда они видят заветную цифру на весах, хотят побаловать и наградить себя. Иногда используют для этого еду и снова набирают вес. Особенно, если сидели на строгой диете,

– отметила Кален.

Как удержать вес

По словам эксперта, в этом помогут 2 упражнения.

1. Научитесь распознавать и прорабатывать эмоции. Как правило, человек переедает, так как не умеет распознавать свои потребности. Кален подчеркнула, что нельзя подавлять эмоции и желания. Заведите дневник и записывайте в него все стрессовые события.

Как вести дневник

Необходимо описать ситуацию и свою телесную реакцию. Кален пояснила, что все мысли и эмоции моментально отражаются на тонусе мышц и мышечной работе.

Понаблюдайте за телом и постарайтесь представить свое чувство: какого оно цвета, формы, запаха? О чем хочет вам сказать?

– добавила эксперт.

Следите за своими эмоциями – это позволит избежать переедания / Фото Pixabay

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Определите потребности, которые стоят за вашим ощущением, и поймите, чего вам хочется.

Сфокусируйтесь на процессе. Если во время приема пищи, человек занят чем-то еще (просмотр видео, ТВ или проверка почты и пр.), он не замечает, как тарелка становится пустой. Важно фиксировать удовлетворение от еды и останавливаться вовремя.

В момент приема пищи, ешьте медленно, наслаждайтесь каждым кусочком и исключите все раздражающие факторы. Если никак не можете жевать в тишине, поставьте расслабляющую музыку на фоне,

– резюмировала Елена Кален.