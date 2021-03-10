Обычно, когда мы слышим термин "суперфуд", то представляем себе какие-то экзотические фрукты, которые имеют неизвестно какое целебное свойство. Но на самом деле чем проще – тем лучше. Диетолог Наталья Самойленко рассказала о суперфудах, которые растут у нас под носом.

Как отмечает Наталья Самойленко, дело не в экзотичности или в высокой стоимости, а в той концентрации питательных веществ на небольшой объем, которые скромно выполняют важную роль в нашем повседневном потреблении. И наибольшую пользу можно найти в продуктах, которые знакомы с детства.

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Суперфуд №1 – темная листовая зелень (капуста кейл, мангольд, шпинат). Суперсила: цинк, кальций, железо, магний, витамин С, А, клетчатка, каротиноиды. Можно творчески подойти к приготовлению, употребляя в супах, салатах и ​​смузи.

Суперфуд №2 – ягоды (малина, смородина, клубника, черника, ежевика, клюква). Добавляйте в каши, натуральные йогурты, смузи, ешьте просто так в свежем или замороженном виде.



Добавляйте в свой рацион листовую зелень / Фото pixabay

Суперфуд №3 – имбирь. Суперсила: антиоксидант-гингерол. Еще издавна его использовали при расстройствах желудка, артрите, для улучшения пищеварения. Эффективное средство борьбы с тошнотой. Доступен как в свежем виде, так и в высушенном / порошкообразном. Готовьте чай, домашние соусы, супы.

Суперфуд №4 – куркума. Суперсила: куркумин способствует заживлению ран и уменьшению боли, используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Не очень легко усваивается организмом, поэтому лучше сочетать его с жирами, или другими специями, например, с черным перцем.

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Суперфуд №5 – морские водоросли. Йод – важный элемент в работе щитовидной железы. Суперсила: кроме йода, кальций, магний, калий. Выбирайте натуральные варианты без добавления сахара или других консервантов.