Кофейная диета – один из популярных способов похудения. Как и другие методы, он имеет свои плюсы и минусы.

Какие особенности коейной диеты, есть ли от нее эффект, и стоит ли жертвовать своим здоровьем, рассказала иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова.

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Кофе – крайне опасный для нервной системы. Он напрямую влияет на опиоидные рецепторы, которые находятся в гипоталамо-гипофизарной системе. Начинается выброс адреналина – гормона коры надпочечников. Следствие – ускоряется сосудистая деятельность и пульс, мы чувствуем заряд энергии, который длится около 20 минут,

– отметила Гончарова.

Она пояснила, что при регулярном потреблении (что и предуматривает кофейная диета), "начинает блокироваться фермент фосфодиэстераза, запускаются дисгормонозы". А кофейная диета имеет кратковременный эффект.

По словам специалиста, многие женщины предпочитают кофе за его мочегонный эффект. Но он также выводит кальций и магний из организма, "что приводит к нарушению составной активности мышечной системы: снижается пластика, зрение, слух, внимание; появляется истероидное состояние, происходит потеря гормонального фона".

Кофе – напиток, которым не стоит злоупотреблять / Фото Pixabay

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Изменение гормона коры надпочечника вызывает адреналиновый стресс, затем норадреналиновый, включается кортизол и запускается целый механизм патологических процессов. Кофе может переноситься по ДНК, а также по иммунным скринингам, но, дозировка его должна составлять максимум 1 чашка в день,

– подчеркнула Гончарова.

Как пить кофе, если у вас есть ферменты по ДНК-тесту на этот продукт:

В день можно пить не более 20-30 миллилитров кофе.

Кофе можно пить до еды или же в перерывах между едой через 2 часа.

Через полчаса после кофе требуется пить воду.

Потерю кальция и магния нужно замещать теми продуктами, которые усваиваются по ДНК и иммунной системе.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете уберечь себя от ужасающих последствий от постоянного употребления кофеина и теобромина с кофе,

– резюмировала Людмила Гончарова.