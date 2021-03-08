Многие не могут похудеть из-за привычки есть кондитерские изделия. Однако сладости – не помеха для снижения веса, если есть их правильно.

На что обратить внимание, употребляя сладкое, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Любовь к сладкому может стать большим препятствием на пути к стройному телу. Поделюсь с вами некоторыми хитростями, как можно добавить в рацион сладкое, чтобы вес снижался,

– отметила Кален.

Как правильно есть сладости, чтобы худеть

Кондитерские изделия лучше есть с орехами

Кален пояснила, что орехи богаты жиром, который замедляет процесс пищеварения за счет того, что организму приходится отделять глюкозу от жира, прежде чем ее усвоить. Таким образом, сахар в кровь поступает медленнее. Это полезнее и для фигуры, и для здоровья, и для стройности.

Употребляйте сладости с кофе

По словам эксперта, еда, которая употребляется вместе с кофе, всасывается медленнее за счет выделения хлорогеновой кислоты.

Также она замедляет расщепление углеводов в пищеварительном тракте. Это означает, что сахар будет подниматься в крови медленнее, чем если съесть сладкое без кофе,

– пояснила Кален.

Сладости нужно правильно употреблять, чтобы худеть / Фото Pixabay

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Добавляйте фрукты в салат, к мясу, в молочные продукты, кашу

Кален отметила, что даже шоколад можно добавлять в творог и йогурт, например. Это позволяет замедлить скорость выброса глюкозы в кровь. Таким образом одна часть голода утоляется, а другая перекрывается за счет белка и жира, которые есть в блюде.

Кто-то может подумать о лишних калориях, но ошибочно считать, что похудеть можно только на низкокалорийных продуктах. Что точно можно получить на низкокалорийных продуктах – это недостаток витаминов и прокачанную нижнюю челюсть. Потому что голод – это запрос от организма на питательные вещества. Если мы едим низкокалорийную пищу, мы обманываем голову. Нам только кажется, что мы съедаем меньше,

– резюмировала Елена Кален.