Названы 5 веских причин пить кофе при похудении
Кофе – напиток, который обожают миллионы людей во всем мире. У многих возникает вопрос, можно ли пить его во время похудения.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Чем полезен кофе, и как правильно его пить при похудении, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Многие из нас каждое утро начинают с чашечки ароматного кофе, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий день. Знаю, что для вас это очень актуальная тема, поэтому сегодня разберем: чем полезен и вреден кофе, сколько чашек в день можно пить без вреда для здоровья,
– отметила Кален.
5 аргументов в пользу кофе
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Повышает работоспособность
По словам Кален, кофеин, который содержится в кофе, является натуральным стимулятором работы мозга. Он улучшает внимание и память.
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Способствует усвоению пищи
В натуральном кофе содержатся танины – дубильные вещества, которые помогают еде перевариваться и нормализуют работу ЖКТ. В то же время напиток не рекомендуется употреблять людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями.
Кофе имеет массу полезных свойств / Фото Pixabay
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Избавляет от головной боли
Учеными доказано, что употребление кофе помогает справиться с головной болью. Исключение – боль, вызванная повышенным артериальном давлением,
– уточнила эксперт.
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Поднимает настроение
Если регулярно употреблять кофе, это позволит быстрее выйти из эмоционального спада. По словам Кален, в составе кофе есть вещества, которые увеличивают содержание в мозге серотонина – гормона счастья.
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Снимает отеки
Теофиллин – вещество, которое содержится в кофе, и ускоряет кровообращение. Это позволяет лишней жидкости быстрее выходить из организма.
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