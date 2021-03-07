Кофе – напиток, который обожают миллионы людей во всем мире. У многих возникает вопрос, можно ли пить его во время похудения.

Чем полезен кофе, и как правильно его пить при похудении, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Многие из нас каждое утро начинают с чашечки ароматного кофе, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий день. Знаю, что для вас это очень актуальная тема, поэтому сегодня разберем: чем полезен и вреден кофе, сколько чашек в день можно пить без вреда для здоровья,

– отметила Кален.

5 аргументов в пользу кофе

Повышает работоспособность

По словам Кален, кофеин, который содержится в кофе, является натуральным стимулятором работы мозга. Он улучшает внимание и память.

Способствует усвоению пищи

В натуральном кофе содержатся танины – дубильные вещества, которые помогают еде перевариваться и нормализуют работу ЖКТ. В то же время напиток не рекомендуется употреблять людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями.

Кофе имеет массу полезных свойств / Фото Pixabay

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Избавляет от головной боли

Учеными доказано, что употребление кофе помогает справиться с головной болью. Исключение – боль, вызванная повышенным артериальном давлением,

– уточнила эксперт.

Поднимает настроение

Если регулярно употреблять кофе, это позволит быстрее выйти из эмоционального спада. По словам Кален, в составе кофе есть вещества, которые увеличивают содержание в мозге серотонина – гормона счастья.

Снимает отеки

Теофиллин – вещество, которое содержится в кофе, и ускоряет кровообращение. Это позволяет лишней жидкости быстрее выходить из организма.