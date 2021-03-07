Хлебобулочные изделия едят практически все люди – они не приедаются, не надоедают и встречаются в каждом приеме пищи.

Как хлеб влияет на вес и вредит ли здоровью – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Хлеб обычно стоит на первом месте в списке запрещенных продуктов у тех, кто решил сократить потребление углеводов и сбросить лишние килограммы. Важно понимать, какой хлеб следует исключать или ограничивать,

– отметила Фус.

Интересные факты о хлебе

Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и богат простыми углеводами. Диетолог напомнила, что продукты с высоким гликемическим индексом усиляют чувство голода и провоцируют переедание, что негативно сказывается и на фигуре, и на пищеварении.

Хлеб приводит к набору веса / Фото Pixabay

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Если съесть корзину ломтиков вкусного белого багета, уровень сахара в крови точно повысится. Поэтому важно понимать, что частое употребление белого хлеба и других изделий из пшеничной муки со временем может привести к инсулиновой резистентности и увеличивает риски развития диабета 2 типа,

– отметила Светлана Фус.

Хлеб провоцирует переедание / Фото Pixabay

Она пояснила, что хлеб разбухает в желудке – это создает ощущение сытости. Люди, которые все едят с хлебом, замечали, что в случае его отсутствия им кажется, что они не наелись. Это также становится причиной переедания и набора лишнего веса.

Их талия расплывается, появляется подкожный жир, от которого трудно избавиться,

– предупредила диетолог.