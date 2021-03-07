Как хлеб влияет на вес и здоровье: Фус раскрыла факты, которых вы не знали
Хлебобулочные изделия едят практически все люди – они не приедаются, не надоедают и встречаются в каждом приеме пищи.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Как хлеб влияет на вес и вредит ли здоровью – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Хлеб обычно стоит на первом месте в списке запрещенных продуктов у тех, кто решил сократить потребление углеводов и сбросить лишние килограммы. Важно понимать, какой хлеб следует исключать или ограничивать,
– отметила Фус.
Интересные факты о хлебе
Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и богат простыми углеводами. Диетолог напомнила, что продукты с высоким гликемическим индексом усиляют чувство голода и провоцируют переедание, что негативно сказывается и на фигуре, и на пищеварении.
Хлеб приводит к набору веса / Фото Pixabay
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Если съесть корзину ломтиков вкусного белого багета, уровень сахара в крови точно повысится. Поэтому важно понимать, что частое употребление белого хлеба и других изделий из пшеничной муки со временем может привести к инсулиновой резистентности и увеличивает риски развития диабета 2 типа,
– отметила Светлана Фус.
Хлеб провоцирует переедание / Фото Pixabay
Она пояснила, что хлеб разбухает в желудке – это создает ощущение сытости. Люди, которые все едят с хлебом, замечали, что в случае его отсутствия им кажется, что они не наелись. Это также становится причиной переедания и набора лишнего веса.
Их талия расплывается, появляется подкожный жир, от которого трудно избавиться,
– предупредила диетолог.
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