Как приготовить постные блины: простой рецепт для тех, кто худеет
Те, кто хочет избавиться от лишнего веса, уверены: мучные изделия категорически нельзя есть. Однако это не совсем так.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Рецептом вкусных блинчиков для тех, кто на правильном питании, поделилась тренер Марина Боржемская.
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Накануне Великого поста отмечается один из самых древних и веселых праздников – Масленица. В 2021 году этот праздник начнется 8 марта и продлиться неделю. А с 15 марта начнется Великий пост, который закончится праздником Воскресения Христова. Именно поэтому я решила поделиться с вами очень интересным рецептом постных ПП-блинчиков,
– отметила Боржемская.
Что понадобится:
- Рисовая мука – 1 стакан.
- Цельнозерновая пшеничная мука – 2 столовых ложки с горкой.
- Минеральная сильногазированная вода – 400 миллилитров.
- Сода – 1/3 чайной ложки.
- Соль – щепотка.
- Растительное масло – 1 столовая ложка.
Вкусные блинчики можно даже тем, кто худеет / Фото Pixabay
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Как готовить:
- Просейте муку, добавьте соль и соду (если вы хотите сладкие блины – добавьте ванилин и 1 чайную ложку меда).
- Влейте воду и хорошо перемешайте венчиком.
- Добавьте растительное масло и смешайте все до однородности массы.
- Сковороду смажьте кокосовым или растительным маслом и хорошо разогрейте.
- Жарьте блинчики на среднем огне.
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