Те, кто хочет избавиться от лишнего веса, уверены: мучные изделия категорически нельзя есть. Однако это не совсем так.

Рецептом вкусных блинчиков для тех, кто на правильном питании, поделилась тренер Марина Боржемская.

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Накануне Великого поста отмечается один из самых древних и веселых праздников – Масленица. В 2021 году этот праздник начнется 8 марта и продлиться неделю. А с 15 марта начнется Великий пост, который закончится праздником Воскресения Христова. Именно поэтому я решила поделиться с вами очень интересным рецептом постных ПП-блинчиков,

– отметила Боржемская.

Что понадобится:

Рисовая мука – 1 стакан.

Цельнозерновая пшеничная мука – 2 столовых ложки с горкой.

Минеральная сильногазированная вода – 400 миллилитров.

Сода – 1/3 чайной ложки.

Соль – щепотка.

Растительное масло – 1 столовая ложка.

Вкусные блинчики можно даже тем, кто худеет / Фото Pixabay

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Как готовить: