Як приготувати пісні млинці: простий рецепт для тих, хто худне
Ті, хто хоче позбутися зайвої ваги, впевнені: борошняні вироби категорично не можна їсти. Однак це не зовсім так.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Рецептом смачних млинців для тих, хто на правильному харчуванні, поділилася тренерка Марина Боржемська.
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Напередодні Великого посту відзначається одне з найдавніших і веселих свят – Масляна. У 2021 році це свято розпочнеться 8 березня і триватиме тиждень. А з 15 березня почнеться Великий пост, який закінчиться святом Воскресіння Христового. Саме тому я вирішила поділитися з вами дуже цікавим рецептом пісних ПХ-млинців,
– зазначила Боржемська.
Що знадобиться:
- Рисове борошно – 1 склянка.
- Цільнозернове пшеничне борошно – 2 столові ложки з гіркою.
- Мінеральна сильногазована вода – 400 мілілітрів.
- Сода – 1/3 чайної ложки.
- Сіль – щіпка.
- Рослинна олія – 1 столова ложка.
Смачні млинці можна навіть тим, хто худне / Фото Pixabay
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Як готувати:
- Просійте борошно, додайте сіль і соду (якщо ви хочете солодкі млинці – додайте ванілін і 1 чайну ложку меду).
- Влийте воду і добре перемішайте віночком.
- Додайте рослинне масло і змішайте все до однорідності маси.
- Сковороду змажте кокосовим або рослинним маслом і добре розігрійте.
- Смажте млинці на середньому вогні.
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