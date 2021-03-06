Ті, хто хоче позбутися зайвої ваги, впевнені: борошняні вироби категорично не можна їсти. Однак це не зовсім так.

Рецептом смачних млинців для тих, хто на правильному харчуванні, поділилася тренерка Марина Боржемська.

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Напередодні Великого посту відзначається одне з найдавніших і веселих свят – Масляна. У 2021 році це свято розпочнеться 8 березня і триватиме тиждень. А з 15 березня почнеться Великий пост, який закінчиться святом Воскресіння Христового. Саме тому я вирішила поділитися з вами дуже цікавим рецептом пісних ПХ-млинців,

– зазначила Боржемська.

Що знадобиться:

Рисове борошно – 1 склянка.

Цільнозернове пшеничне борошно – 2 столові ложки з гіркою.

Мінеральна сильногазована вода – 400 мілілітрів.

Сода – 1/3 чайної ложки.

Сіль – щіпка.

Рослинна олія – 1 столова ложка.

Смачні млинці можна навіть тим, хто худне / Фото Pixabay

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Як готувати: