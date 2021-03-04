Коли їсти фрукти, щоб худнути: нюанси для тих, хто хоче добре виглядати
Всім відомо, що у фруктах міститься багато цукру, тому при схудненні їх потрібно правильно вживати.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Коли краще їсти фрукти, щоб не набирати вагу, а знижувати, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Існує хибна думка, що під час дієти грає значення тільки калорійність продуктів. Але це не так... Вуглеводи – це продукти, які містять цукри. Вони є у крупах, зелені, овочах, фруктах, меді, молоці і всьому, що з них приготовлено,
– зазначила Кален.
За її словами, важливо звертати увагу на глікемічний індекс (ГІ), який показує, як сильно піднімається цукор у крові після вживання вуглеводу. Надлишки цукру переходять у жирові депо, після чого зростає вага.
Експертка розповіла, що якщо ГІ продукту низький, цукор повільно надходить у кров. І якщо харчуватися за відчуттям голоду, весь отриманий цукор йде на обмін речовин і зайва вага не з'являється.
Фрукти краще їсти на сніданок – тоді отриманий цукор використовується протягом дня / Фото Pixabay
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Як їсти вуглеводи, щоб схуднути
Олена Кален уточнила, що фрукти слід включати в основний прийом їжі або їсти перед ним.
- За її словами, вуглеводи з низьким ГІ можна їсти в будь-який час доби. До них відносяться: молочні продукти, зелень, овочі, сухофрукти, ягоди, велика частина круп.
- Вуглеводи із середнім і високим ГІ (паста, гарбуз, морква, буряк, цільнозерновий хліб, мед, фініки, інжир, солодкі стиглі і переспілі фрукти, картопля, гарбуз, солодощі та випічка) слід вживати в першій половині дня, а краще – на сніданок . Цукор, який надходить в організм вранці, витрачається на енергію, тому вага не росте.
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