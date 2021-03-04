Всем известно, что в фруктах содержится много сахара, поэтому при похудении их нужно правильно употреблять.

Когда лучше есть фрукты, чтобы не набирать вес, а снижать, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Существует заблуждение, что во время диеты играет значение только калорийность продуктов. Но это не так… Углеводы – это продукты, которые содержат сахара. Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено,

– отметила Кален.

По ее словам, важно обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), который показывает, как сильно поднимается сахар в крови после употребления углевода. Излишки сахара переходят в жировые депо, после чего растет вес.

Эксперт рассказала, что если ГИ продукта низкий, сахар медленно поступает в кровь. И если питаться по чувству голода, весь полученный сахар уходит на обмен веществ и лишний вес не появляется.

Фрукты лучше есть на завтрак – тогда полученный сахар используется в течение дня / Фото Pixabay

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Как есть углеводы, чтобы худеть

Елена Кален уточнила, что фрукты следует включать в основной прием пищи или есть перед ним.