Когда есть фрукты, чтобы худеть: нюансы для тех, кто хочет хорошо выглядеть
Всем известно, что в фруктах содержится много сахара, поэтому при похудении их нужно правильно употреблять.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Когда лучше есть фрукты, чтобы не набирать вес, а снижать, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Существует заблуждение, что во время диеты играет значение только калорийность продуктов. Но это не так… Углеводы – это продукты, которые содержат сахара. Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено,
– отметила Кален.
По ее словам, важно обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), который показывает, как сильно поднимается сахар в крови после употребления углевода. Излишки сахара переходят в жировые депо, после чего растет вес.
Эксперт рассказала, что если ГИ продукта низкий, сахар медленно поступает в кровь. И если питаться по чувству голода, весь полученный сахар уходит на обмен веществ и лишний вес не появляется.
Фрукты лучше есть на завтрак – тогда полученный сахар используется в течение дня / Фото Pixabay
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Как есть углеводы, чтобы худеть
Елена Кален уточнила, что фрукты следует включать в основной прием пищи или есть перед ним.
- По ее словам, углеводы с низким ГИ можно есть в любое время суток. К ним относятся: молочные продукты, зелень, овощи, сухофрукты, ягоды, большая часть круп.
- Углеводы со средним и высоким ГИ (паста, тыква, морковь, свекла, цельнозерновой хлеб, мед, финики, инжир, сладкие спелые и переспелые фрукты, картофель, тыква, сладости и выпечка) следует употреблять в первой половине дня, а лучше – на завтрак. Сахар, который поступает в организм утром, расходуется на энергию, поэтому вес не растет.
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