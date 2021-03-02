В обществе бытует мнение, что есть хочешь похудеть – следует отказаться от фруктов, ведь в них содержится много сахара.

Однако есть фрукт, который поможет снизить вес – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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В 2009 году ученые из университета Пенсильвании провели исследование о том, как яблоки помогают убрать лишний вес. Участникам предлагали пообедать. Но первая группа съедала кусочек яблока перед едой, вторая нет. Так вот первая группа себя чувствовала более сытой. При этом они съедали на 200 калорий меньше,

– пояснила Кален.

Она уточнила, что яблоко среднего размера на 86% состоит из воды и 4 граммов клетчатки. По словам эксперта, такое сочетание помогает быстрее насытиться.

Яблоки позволяют насытиться и уменьшить потребление калорий / Фото Pixabay

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Елена Кален рассказала, что вода и клетчатка, которые содержатся в яблоке, позволяют быстро наполнить желудок и придают чувство насыщенности.

А глюкоза и фруктоза, имеющиеся в яблоке, быстро попадают в кровь и утоляют голод в моменте. В результате это приводит к снижению потребляемых калорий за весь прием пищи,

– подчеркнула эксперт.