На 86% складається з води: названо фрукт, який допоможе схуднути
У суспільстві побутує думка, що є хочеш схуднути – слід відмовитися від фруктів, адже в них міститься багато цукру.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Однак є фрукт, який допоможе знизити вагу – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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У 2009 році вчені з університету Пенсільванії провели дослідження про те, як яблука допомагають прибрати зайву вагу. Учасникам пропонували пообідати. Але перша група з'їдала шматочок яблука перед їжею, друга – ні. Так ось перша група себе відчувала більш ситою. При цьому вони з'їдали на 200 калорій менше,
– пояснила Кален.
Вона уточнила, що яблуко середнього розміру на 86% складається з води і 4 грамів клітковини. За словами експертки, таке поєднання допомагає швидше насититися.
Яблука дозволяють насититися і зменшити споживання калорій / Фото Pixabay
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Олена Кален розповіла, що вода і клітковина, що містяться в яблуці, дозволяють швидко наповнити шлунок і надають відчуття насиченості.
А глюкоза і фруктоза, що містяться в яблуці, швидко потрапляють у кров і втамовують голод миттєво. В результаті це призводить до зниження споживаних калорій за весь прийом їжі,
– наголосила експертка.
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